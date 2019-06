Gwałtowne burze z gradem, a nawet trąby powietrzne. Ostrzeżenia dla siedmiu województw

IMGW poinformowało w swoim ostrzeżeniu, że w sobotę po południu i w nocy przez Polskę z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa frontu atmosferycznego.



Jak wskazano, po jednodniowym lekkim ochłodzeniu, ponownie z południa wkracza nad nasz kraj gorąca masa powietrza zwrotnikowego, w której będą rozwijały się burze.

Wiatr osiągający do 130 km/h



Po południu na zachodzie i północnym zachodzie prognozowane burze mogą być szczególnie gwałtowne - podkreślił Instytut. Dodał, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu, do 40 mm, a lokalnie do 60 mm, opady dużego gradu, nawet powyżej 5 cm, oraz porywy wiatru do 110 km/h. Na północy kraju istnieje również ryzyko wystąpienia trąb powietrznych.



Nieco słabsze burze obejmą rejon Karpat i Lubelszczyzny.



Ulewne opady deszczu, towarzyszące burzom - zwłaszcza w obszarach silnie zurbanizowanych - mogą spowodować lokalne podtopienia i gwałtowne wezbrania wody w mniejszych ciekach.



Z komunikatu wynika, że gwałtowne burze po południu będą występować jedynie na zachodzie Polski, ale w ciągu nocy obszar zagrożony występowaniem burz będzie się stopniowo zwiększał i obejmie Polskę północną, centralną i południową, a nad ranem oraz w niedzielę - wschód kraju.



Burzom w nocy również mogą towarzyszyć silne opady deszczu, do 60 mm, porywisty wiatr, osiągający do 130 km/h, i opady dużego gradu, do 5 cm średnicy.

Należy unikać przebywania pod drzewami

Przed silnym wiatrem i intensywnymi burzami z gradem ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB obowiązuje w sobotę po południu i przez całą noc. Dotyczy siedmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.

Na tych obszarach mogą wystąpić bardzo silny wiatr, w porywach do 115-130 km/h, a także intensywne burze z gradem.



W komunikacie na stronie internetowej RCB przypomniano, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni. Jeżeli znajdujemy się poza domem, powinniśmy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży. RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.



Silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy przygotować się na przerwy w dostawie prądu.

