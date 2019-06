Wystarczył jeden serial o Czarnobylu. Turyści z całego świata jadą oglądać świat po wybuchu atomowym

Z centrum Kijowa trzy godziny jazdy autobusem. Koszt wycieczki z przewodnikiem - 100 dolarów.

Atomowa atmosfera ZSRR

- To w zasadzie miejsce, gdzie na Ukrainie można naprawdę poczuć atmosferę ZSRR - twierdzi przewodniczka Wiktoria Brozcho.

Ale tym, co ściąga turystów, jak magnes jest gigantyczny sarkofag uszkodzonego reaktora.

W zeszłym roku Czarnobyl odwiedziło ok. 60 tys. turystów. W tym roku jest ich już prawie o połowę więcej.

- Można zobaczyć, jak natura odzyskuje domy i drogi, jak wszytko się rozsypuje na kawałki - powiedział turysta z Wielkiej Brytanii Gareth Burrows.

W Czarnobylu w 1986 roku doszło do największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tys. osób.

Promieniowanie z tyłu głowy

- Można poczuć związek z ludźmi, którzy tu mieszkali i musieli opuścić to miejsce - powiedziała Caroline Maciel z Brazylii.

Choć rejon jeszcze długo nie będzie zamieszkany, krótkotrwałe przebywanie tam nie jest szkodliwe dla zdrowia. Korzystają z tego turyści.

- Myśl o promieniowaniu jest cały czas z tyłu głowy, ale tak bardzo chciałem zobaczyć to miejsce, że byłem gotowy podjąć to ryzyko, chociaż moja mama zapewne nie myśli tak o tym - powiedział z kolei Holender Thieme Bosman.



Podczas katastrofy zginęło w sumie 31 osób. Ile zmarło później - o to badacze do dziś się spierają.

Serial, który przedstawia fabularyzowaną historię awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i widzów na całym świecie. Ogromna popularność serialu spowodowała, że zainteresowali się nim instagramerzy. Część z nich nie potrafi jednak uszanować tragicznej historii tego miejsca.

WIDEO - Demonstracja w obronie rosyjskiego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, "Wydarzenia", Reuters, polsatnews.pl