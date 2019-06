PGZ w związku z katastrofą samolotu MiG-29: popełniliśmy błąd przy projektowaniu części samolotu

W 2011 r. popełniono błąd na etapie projektowania detalu, który nie został wykryty w procesie wdrażania części do produkcji - napisano w stanowisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Stanowisko to ma związek z katastrofą samolotu MiG-29, w której zginął pilot. Stanowisko PGZ zatytułowane "Informacja w sprawie pierścienia ścinającego w fotelach K-36DM" zostało opublikowane na stronach PGZ w czwartek.

"Z uwagi na zakończenie prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego dotyczących ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku lotniczego z udziałem samolotu MIG-29, do którego doszło w lipcu 2018 r. pod Pasłękiem, przedstawiamy stanowisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w sprawie wytwarzanego w 2011 r. przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. elementu fotela katapultowego K-36DM" - napisano w stanowisku.

"W 2011 roku popełniono błąd"

Pisząc o elemencie fotela katapultowego stosowanym w samolotach MiG-29 PGZ stwierdziło: "Dziś wiemy, że w 2011 r. popełniono błąd na etapie projektowania detalu, który nie został wykryty w procesie sprawdzania i wdrażania części do produkcji".

Grupa poinformowała też, że po katastrofie samolotu MIG-29, w której zginął pilot, spółka WZL-2 przeprowadziła audyt wewnętrzny, "który miał na celu zbadanie okoliczności wprowadzenia do produkcji pierścienia w 2011 roku". "Materiał został przekazany prokuraturze" - poinformowano.

Jak wynika ze stanowiska z osobami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie projektowania tego pierścienia rozwiązano stosunek pracy.

"Na podstawie rekomendacji zespołu audytowego w spółce wdrożono działania naprawcze, w tym: wprowadzono nową szczegółową instrukcję projektowania nakazującą gromadzenie i przechowywanie danych do projektów konstrukcyjnych, prowadzenie kwalifikacji części pod względem ich znaczenia i odpowiedzialności oraz określania na etapie założeń do projektu zakresu wymaganych prób i badań. Ujednolicono również sposób sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji technicznej przez wprowadzenie w ścieżkach zatwierdzania ścisłej hierarchii i odpowiedzialności" - napisała PGZ.

We wszystkich samolotach wymieniono pierścienie

Ponadto PGZ poinformowała: "zgodnie z decyzją Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych we wszystkich samolotach wyposażonych w fotele K-36DM wymieniono pierścienie zaprojektowane w 2011 r. Do produkcji nowych dobrano materiał odpowiadający parametrom wytrzymałościowym oryginału i przeprowadzono próby wytrzymałościowe dla każdej partii produkcyjnej. Wszystkie fotele i system katapultowania w użytkowanych przez Siły Zbrojne RP maszynach (MIG-29, SU-22) zostały sprawdzone i zweryfikowane pozytywnie".

Grupa informuje też, że 17 sierpnia 2018 roku WZL-2 przeprowadziły próby poligonowe w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. "Próby potwierdziły prawidłowe działanie nowo zaprojektowanego pierścienia. Na tej podstawie 28.08.2018 roku Główny Inżynier Wojsk Lotniczych wydał decyzję o wymianie pierścieni we wszystkich samolotach wyposażonych w fotele K-36DM. Wymiana pierścieni na wszystkich fotelach zarówno samolotów Su-22, jak i MiG-29, została zrealizowana od 30 sierpnia 2018 do 28 września 2018 roku. W tym okresie (od 17 do 21 września) w Nadarzycach zrealizowano też dodatkowe próby pokazowe, które po raz kolejny potwierdziły prawidłowe działanie nowo zaprojektowanego i zamontowanego elementu" - wyjaśnia PGZ.

Nocą 6 lipca 2018 r. samolot MiG-29 z bazy w Malborku rozbił pod Pasłękiem. Pilot katapultował się, ale nie przeżył. Po katastrofie czasowo wstrzymano loty MiG-29, a także Su-22, które mają ten sam typ fotela katapultowego.

WIDEO - 23-letni motocyklista zginął pod kołami nieoznakowanego radiowozu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP