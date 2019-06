Piontkowski: wszyscy absolwenci podstawówek i gimnazjów znajdą miejsce w szkołach średnich

- Wszyscy absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych znajdą swoje miejsce w szkołach średnich - zapewnił we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Dodał, że wątpliwości co do liczby miejsc wynikają z decyzji niektórych samorządów, które pozwoliły na składanie dokumentów do większej ilości szkół.