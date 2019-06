Mamed Khalidov zatrzymany przez służby

W sumie we wtorek zatrzymano trzy osoby. To efekt śledztwa prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

- Zatrzymany po doprowadzeniu do prokuratury usłyszy zarzuty. Po ich ogłoszeniu prokurator podejmie decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych"- podał dział prasowy PK.

Khalidov pochodzi z Czeczenii. Do Polski przyjechał mając 16 lat. Dziesięć lat później, w 2007 roku podpisał kontrakt z federacją KSW. A dwa lata później po raz pierwszy zdobył pas mistrzowski. Pod koniec 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo.

Khalidov zakończył sportową karierę w grudniu 2018 r.



O zatrzymaniu Mameda K. poinformowało jako pierwsze radio RMF FM.

ml/ PAP, polsatnews.pl, RMF FM