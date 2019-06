Zerwał się balkon, zginęło małżeństwo. Za "fuszerkę" budowlaną ma odpowiedzieć trzech mężczyzn

Trzech mężczyzn stanie przed sądem pod zarzutem przyczynienia się do śmierci starszego małżeństwa ze Sławy (Lubuskie). Zostali oni oskarżeni o wadliwie wykonanie balkonu, który zarwał się pod pokrzywdzonymi - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu.

Do tragedii doszło 2 sierpnia ub. roku w Sławie. Kiedy właściciele przebywali na dobudowanym do ich mieszkania balkonie, ten zarwał się. W wyniku upadku z wysokości oboje ponieśli śmierć.

Wyjaśniająca przyczynę tragedii Prokuratura Rejonowa we Wschowie uznała, że doszło do tego na skutek rażących błędów w sztuce budowlanej i wykonania balkonu niezgodnie z projektem.

Wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną

Oskarżonemu o brak odpowiedniego nadzoru nad pracami i oddanie balkonu do użytkowania 66-letniemu kierownikowi budowy grozi nawet 8 lat więzienia. Dwaj pozostali mężczyźni w wieku 36 i 38 lat zostali oskarżeni o wykonanie balkonu niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Pierwszemu z nich grozi do pięciu lat więzienia, a drugiemu do trzech.

Powołany w śledztwie biegły z zakresu budownictwa stwierdził jednoznacznie, że balkon został wadliwie wykonany, niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, a także przy jego budowie użyto niewłaściwych materiałów.

Wg biegłego, wykonawca zamiast pięciu wykonał cztery podpory, nieodpowiednio je zamocował w ścianie i nie zamontował dodatkowych elementów wzmacniających całą konstrukcję.

