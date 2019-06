Śmigłowiec runął na dach wieżowca na Manhattanie, jedna osoba nie żyje

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, który zjawił się na miejscu zdarzenia, powiedział, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż śmigłowiec próbował lądować na dachu jednego z drapaczy chmur na Seventh Avenue.

Dodał, że straż pożarna opanowała pożar, który wybuchł po tym manewrze, i że nie ucierpiała żadna z osób znajdujących się w budynku. Przekazał, że według ich relacji na skutek uderzenia budynek się zatrząsł.

Informację o wypadku potwierdził na Twitterze nowojorski Departament Straży Pożarnej.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing. — FDNY (@FDNY) 10 czerwca 2019

Złe warunki atmosferyczne

Podkreślił, że na razie nic nie wskazuje na podobieństwo tej sytuacji do zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku, gdy dwa z czterech porwanych przez dżihadystów samolotów uderzyły w wieże World Trade Center na Manhattanie.

Do wypadku doszło w poniedziałek na krótko przed godz. 14 (godz. 20 w Polsce) w złych warunkach atmosferycznych - padał deszcz, unosiła się mgła, a wiszące nisko chmury zasłaniały szczyty wieżowców.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10 czerwca 2019

Policja wyłączyła z ruchu ulice w pobliżu wieżowca, na miejsce wypadku skierowano służby ratunkowe. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przekazała, że gromadzi informacje na temat zdarzenia.

Prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że "został poinformowany o wypadku śmigłowca i śledzi rozwój sprawy".

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 czerwca 2019

maw/hlk/ PAP, Reuters