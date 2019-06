Jeden omijał łosia i dachował, drugi nie zdołał wyhamować i uderzył w zwierzę. Cztery osoby ranne

27-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego podczas manewru omijania łosia, który wszedł na jezdnię we wsi Drążgów (woj. lubelskie), zjechał do rowu. Auto przewrócił się na dach. Dwie osoby zostały ranne. Dzień wcześniej we wsi Dębowierzch kierowca volkswagena nie zdołał wyhamować i uderzył w łosia. Tu również dwie osoby zostały ranne. Łoś nie przeżył.