Dźwig runął na blok w Dallas. Jedna osoba nie żyje, dwie w stanie krytycznym

Moment upadku dźwigu na budynek mieszkalny w centrum Dallas został uchwycony na amatorskim nagraniu wideo.

Video of the moment the crane collapsed onto the apartment building in Deep Ellum in Dallas. From Soph Daigle pic.twitter.com/CGI6wCFApv

W wyniku katastrofy zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych, w tym dwie ciężko.

Poważnie uszkodzona została konstrukcja budynku. "Uległ wielu zawaleniom na różnych poziomach, obejmujących pomieszczenia mieszkalne i garaż" - poinformował Jason Evans ze straży pożarnej w Dallas.

Na udostępnionych w sieci nagraniach widać co najmniej kilka uszkodzonych aut.

NEW VIDEO from an eyewitness at the apartment complex on the east side of the Dallas skyline badly damaged by a falling crane in this afternoon’s severe thunderstorm. (Warning about the language.) pic.twitter.com/6hKUGFEUOy