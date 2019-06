Saryusz-Wolski przeprosił za grafikę porównującą Tuska z Hitlerem

Fotografie przedstawiają kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Obaj są w podobnych pozach - przemawiają, mają zaciśnięte pięści.

Zestawienie zdjęć, zamieścił jeden z użytkowników Twittera. Udostępnił je na swoim profilu europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski, który opatrzył je komentarzem: "zbyt podobne, żeby spać spokojnie".

Po wielu negatywnych komentarzach ze strony oburzonych internautów, polityk usunął grafikę i przeprosił za jej udostępnienie. Wytłumaczył również, że zamieszczony przez niego komentarz został mylnie odczytany jako jego wypowiedz.

"Poprzedziłem go cytatem z tweeta DT (Donalda Tuska - red.), który sam w ten sposób obrażał innych, by pokazać, że to broń obosieczna" - napisał Saryusz-Wolski.

Tak, przepraszam, nie chciałem urazić moim re-tweetem

tweeta MO [zasada: re-tweets are not endorsements]

tych, którzy mylnie odczytali go jako moją wypowiedź.

Poprzedziłem go cytatem z tweeta DT, który sam w ten

sposób obrażał innych, by pokazać, że to broń obosieczna. https://t.co/Abel8fZpYc — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 8 czerwca 2019

Politykowi chodziło o wpis przewodniczącego Rady Europejskiej z listopada 2017 roku. "Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie" - napisał wtedy Donald Tusk.

Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. — Donald Tusk (@donaldtusk) 19 listopada 2017

Zachowanie Saryusza-Wolskiego skytykowali w sobotę w programie "Polska Wybiera" w Polsat News politycy.

- W mojej ocenie po żadnej ze stron nie powinno być takich zachowań. To jest jednak odwołanie się do najbardziej dramatycznych, ciemnych czasów historii Polski i Europy - powiedział Bartosz Kownacki (PiS).

Marzena Okła-Drewnowicz (PO), zwróciła uwagę, że zachowanie europosła "mogło wynikać z jego nienawiści do Donalda Tuska".

Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) przyznał, że tego typu analogie są "żenujące". Zaznaczył jednocześnie, że Saryusz-Wolski "jest inteligentną osoba, jednak nie ma kompletnie rozumu, rozsądku". - Takich rzeczy nie wolno robić, nikt nie powinien tego robić. Obawiam się, że to przejaw jego frustracji - dodał. Zwrócił uwagę, że polityk "chciał się w ten sposób przypodobać prezesowi PiS".

Zachowanie europosła skrytykował również Piotr Apel (Kukiz15). Jego zdaniem był to "przykład kiedy nienawiść odbiera rozum i przekracza się granice". - Mądrzy i przyzwoici ludzie tracą rozum jak zwycięża nienawiść - powiedział.

