Kongres "Polska Wielki Projekt": kompleksowa polityka prorodzinna sprzyja wzrostowi dzietności

Uczestnicy debaty dyskutowali na temat wpływu państwa na rodzinę i demografię, zastanawiali się także m.in. "jak przełamać niekorzystne trendy w Polsce i Europie".

Posłanka PiS i socjolog prof. Józefa Hrynkiewicz oceniła, że do 2016 r. w Polsce nie prowadzono kompleksowej polityki rodzinnej. - To były jakieś incydentalne działania, były owszem pisane jakieś programy, ale nikt nie przeznaczał na to środków, ani poważnie się to tego nie przykładał - podkreśliła.

- Z całą pewnością musimy prowadzić kompleksową politykę, uwzględniając wszystkie jej elementy - dochody, bezpieczeństwo - nie tylko socjalne, ale także bezpieczeństwo w dostępie do usług, takich jak usługi opieki, wychowania, ochrony zdrowia, dostęp do mieszkań. To wszystko musimy wykonać, by spodziewać się wyższego przyrostu naturalnego, wyższego współczynnika urodzeń - powiedziała prof. Hrynkiewicz.

Zaznaczyła, że polityka rodzinna prowadzona przez polski rząd jest pośrednia i szanuje autonomię rodziny.

"Kraje europejskie z lepszą politykę prorodzinną, mają wyższą dzietność"

Geograf, demograf i ekonomista Gérard-François Dumont z Uniwersytetu Paryskiego, na przykładzie swojego kraju wskazał, że po II wojnie światowej dzietność w niektórych okresach spadała, a w innych wzrastała. - Kiedy patrzymy na politykę rodzinną Francji, widzimy, że za każdym razem, kiedy były podejmowane negatywne środki w polityce prorodzinnej, dzietność spadała, a kiedy były to pozytywne działania, dzietność wzrastała - powiedział.

- Jeśli spojrzymy również na inne kraje Europy w różnych okresach, to (...) widzimy, że te kraje europejskie, które prowadzą lepszą politykę prorodzinną, mają wyższą dzietność - dodał Gérard-François Dumont.

Z tą opinia zgodził się wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Podkreślił, że należy zastanowić się nad tym, co zrobić, by polityka rodzinna była skuteczna. Wskazał przy tym na pięć elementów.

- Po pierwsze polityka rodzinna powinna być kompleksowa. (...) Po drugie musi być długofalowa. Po trzecie musi być adekwatna do potrzeb danego kraju - musi odpowiadać na wartości, na sytuację danego kraju. Po czwarte musi angażować wielu aktorów, nie tylko rząd, ale także samorządy, organizacje pozarządowe, kościoły. Po piąte - nie da robić się polityki rodzinnej bez pieniędzy. Polityka rodzinna kosztuje, ale ten koszt należy traktować jako inwestycję o najwyższej stopie zwrotu. Nie ma nic cenniejszego niż ludzie - powiedział Marczuk.

Polityka rodzinna "powinna jak dobry stół stać na czterech nogach"

Zaznaczył, że polityka rodzinna "powinna jak dobry stół stać na czterech nogach". - Pierwsza to wsparcie finansowe rodzin, druga - usługi dla rodzin, trzecia - kwestia polityki rynku pracy. Ewidentnie widzimy, że tam gdzie są wyższe wskaźniki zatrudnienia kobiet, jest też wyższy wskaźnik dzietności. Poza tym trzeba dawać rodzinom wybór np. za pomocą elastycznych form zatrudnienia. Czwarta rzecz to kwestia wartości, podkreślania, mówienia, o tym, że rodzina jest wartością - podkreślił Marczuk.

Jak dodał, Polacy mają mniej dzieci niż deklarują, że chcą mieć. Jego zdaniem wynika to ze strachu przed pogorszeniem sytuacji finansowej rodziny.

Attila Beneda, podsekretarz stanu ds. rodziny i demografii w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier, również podkreślał, że nie ma lepszego wyboru niż inwestycja w rodzinę.

- Z całą pewnością potrzebujemy kompleksowego i zrównoważonego systemu polityki prorodzinnej. Mamy dobre wiadomości z ostatnich lat, jeśli chodzi o liczbę zawieranych małżeństw zanotowaliśmy rekord, obniżyła się liczba rozwodów, osiągnęliśmy również wzrost dzietności. To są takie wyniki, które pokazują skuteczność polityki prorodzinnej - powiedział.

- Węgry mocno wierzą w to, że silniejsze rodziny tworzą silniejszy naród, a z silniejszych narodów będzie można zbudować silniejszą Europę - podkreślił Attila Beneda.

Dziewiąta edycja Kongresu "Polska Wielki Projekt" rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Polska Wielki Projekt. Współorganizatorami są Instytut Inicjatyw Publicznych, Ośrodek Myśli Politycznej, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Młodzi dla Polski. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Andrzej Duda.

msl/ PAP