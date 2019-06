Kawęcki: opuszczam z innymi działaczami Prawicę RP

Dotychczasowy prezes Prawicy RP Krzysztof Kawęcki został zawieszony w prawach przynależności do partii - poinformowała rzecznik partii Lidia Sankowska-Grabczuk. Kawęcki ocenił, że doszło do rozłamu w partii. Dodał, że on i inni działacze będą tworzyli nowy ruch chrześcijańsko-narodowy.