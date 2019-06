Australijskie piłkarki dopięły swego. Będą zarabiać jak mężczyźni

Walka o podniesienie wynagrodzenia zakończyła się sukcesem i zgodnie z nową umową zbiorową, ogłoszoną w dniu otwarcia mundialu, roczne wynagrodzenie podstawowe zawodniczek występujących w rozgrywkach Australian Ladies Championship zostało zwiększone o 33 proc. i wynosić będzie 16 344 dolarów australijskich (10 100 euro).



Australijski Związek Piłki Nożnej (FFA) z zadowoleniem przyjął porozumienie, gdyż odpowiada ono idei równości płci i zasadzie - takie samo wynagrodzenie podstawowe za tę samą pracę.



- Oznacza to, że zawodniczki Westfield W-League i zawodnicy Hyundai A-League otrzymają taką samą minimalną stawkę godzinową - powiedział działacz FFA Greg O'Rourke.



W-League, której rozgrywki trwają od listopada do lutego, staje się coraz bardziej popularna i istnieje szansa, że warunki finansowe dla kobiet będą poprawiać się jeszcze bardziej. Australia zamierza ubiegać się o organizację mistrzostw świata w 2023 roku.



Reprezentacja tego kraju w MŚ 2019 we Francji występuje w grupie C, razem z Włochami, Brazylią i Jamajką.



Pula nagród przewidziana dla 24 drużyn wynosi 30 mln dolarów, a więc dwa razy więcej niż w poprzednich rozegranych w Kanadzie w 2015 roku. W ubiegłorocznym mundialu mężczyzn w Rosji wyniosła 400 mln USD.

WIDEO - Belgia: trudna sytuacja po wyborach. W kraju może dojść do rozłamu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP