Policja zatrzymała mężczyznę, który "je marihuanę i popija ją olejem"

Policjanci patrolujący Dworzec Świebodzki we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę, od którego poczuli silny zapach konopi. 37-latek tłumaczył, że "to jedyne jego źródło energii" oraz, że "je marihuanę i popija ją olejem". Mężczyzna miał przy sobie 50 porcji marihuany w kubku termicznym. Tłumaczył, że to jego "drugie śniadanie".