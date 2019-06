Ardanowski chce, by potrawy z bobra wróciły na polskie stoły. "Były bardzo popularne"

Resort rolnictwa chce, by bobry trafiły na listę zwierząt łownych z możliwością wykorzystania ich do celów kulinarnych - potwierdził w piątek medialne doniesienia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. - Zwierzę odgrywało w polskiej kuchni ogromną rolę i było w polskiej kulturze bardzo popularne. Jeżeli ktoś czytał "Krzyżaków" to wie, o czym mówię - argumentował minister.