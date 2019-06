Tragiczny bilans. Od środy w Polsce utonęły cztery osoby

"Odpoczywając nad wodą nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa - tylko wczoraj w Polsce utopiły się 4 osoby" - czytamy we wpisie RCB. Centrum przypomniało też o utrzymujących się upałach. "Wielkopolska, Pomorze i Pomorze Zachodnie, Kujawy, a także województwo lubuskie - to regiony w których dzisiaj będzie najgoręcej (do 32 st. C)" - czytamy dalej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego (zachodnie powiaty) oraz pomorskiego (z wyłączeniem powiatów: gdańskiego, gdyńskiego oraz puckiego).

Wielkopolska, Pomorze i Pomorze Zachodnie, Kujawy, a także województwo lubuskie – to regiony w których dzisiaj będzie najgoręcej (do 32°C). Odpoczywając nad wodą nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa – tylko wczoraj w Polsce utopiły się 4 osoby. #IMGW #pogoda pic.twitter.com/rwzr7nA6mh — RCB (@RCB_RP) 6 czerwca 2019

W specjalnej infografice RCB przypomniało też o zasadach bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać przy wypoczynku nad wodą. RCB podkreśla, że nigdy nie należy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, ani skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie można wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

las/ PAP