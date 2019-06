O przyszłości Ojczyzny i losach dobrej zmiany. Kaczyński napisał list do Polaków

W wyborach do parlamentu rozstrzygnie się przyszłość naszej Ojczyzny oraz dalsze losy dobrej zmiany; dlatego proszę Polaków, aby jesienią jeszcze tłumniej udali się do urn wyborczych i oddali jeszcze więcej głosów na PiS - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do Polaków.