Na rowerze przez granicę. Turek planował "zniknąć" w tłumie turystów na szlaku "Green Velo"

- Strażnicy graniczni z Lubaczowa pełniący służbę w okolicach przejścia granicznego w Budomierzu zaobserwowali rowerzystę zmierzającego od granicy państwa w kierunku trasy rowerowej "Green Velo" - powiedziała rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor.

- Ponieważ do trasy zostało "turyście" jeszcze kilka kilometrów, postanowili sprawdzić jego dokumenty - powiedziała mjr Pikor.

Okazało się, że rowerzystą jest 36-letni obywatel Turcji. Mężczyzna przyznał się strażnikom, że kilka minut wcześniej wjechał z Ukrainy rowerem przekraczając nielegalnie polsko-ukraińską granicę.

- Aby uniknąć kontroli planował poruszać się z przygodnie spotkaną ekipą rowerową aż do najbliższego dworca kolejowego. Ostatecznym celem jego podróży miały być Niemcy - dodała rzeczniczka.

Turek, zgodnie z obowiązującą procedurą, został ukarany grzywną, a następnie - w ramach readmisji - przekazany z powrotem na Ukrainę.

Według mjr Pikor imigranci, którzy nielegalnie przekraczają tzw. zieloną granicę polsko-ukraińską stosują wiele nietypowych sposobów. Przypomniała m.in. imigranta, który do przekroczenia granicy na rzece San wykorzystał ścięte siekierą po stronie ukraińskiej drzewo. Inny przeszedł na polską stronę idąc tyłem, bo chciał by strażnicy sądzili, że poszedł na wschód, a nie do Polski. Był też przypadek, gdy imigrant szedł na czworakach udając zwierzę, a inny przymocował do butów deseczki, aby nie zostawiać śladów stóp.

Z danych przekazanych przez mjr Pikor wynika, że od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali ponad 50 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli tzw. zieloną granicę z Ukrainy do Polski. Głównym celem ich migracji były kraje Europy Zachodniej.

hlk/ PAP