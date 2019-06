Można z nią głosować, jeździć samochodem. Już ćwierć miliona Polaków używa aplikacji mObywatel

Po raz pierwszy Polacy głosowali legitymując się... aplikacją. Już ponad ćwierć miliona obywateli korzysta z aplikacji mObywatel, która umożliwia m.in. głosowanie, odbieranie listów poleconych, zastępuje też dowód rejestracyjny. Portal polsatnews.pl dowiedział się, że wkrótce aplikacja może zacząć być wykorzystywana w pociągach do potwierdzania tożsamości właściciela biletu.

Głosując w komisjach podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego można było być świadkiem niespotykanych do tej pory sytuacji. Niektórzy głosujący, zamiast wyciągnąć swój dowód osobisty podchodząc do członków komisji, wyciągali smartfona i właśnie w ten sposób potwierdzali swoją tożsamość.

Hologram i dynamiczna flaga

"U mnie tylko zerknęli na dane na ekranie" - napisał na Facebooku jeden z internautów, który zagłosował identyfikując się aplikację mObywatel. "U mnie pan w komisji nakazał logowanie do dowodu zrobić na jego oczach" - pisał inny użytkownik internetu. Logowanie i okazanie danych z ekranu to jeden ze sposobów weryfikacji tożsamości w mObywatel. Potwierdzeniem, że używana jest rządowa aplikacja jest hologram i tzw. dynamiczna flaga.

Ministerstwo Cyfryzacji nie ma dokładnych danych, ile osób głosowało w wyborach do europarlamentu z użyciem mObywatela (komisje nie zbierały tego typu danych), ale z podawanych przez nie informacji wynika - według ministerstwa - że było to dość powszechne.

- Z używaniem aplikacji mObywatel nie było w lokalach wyborczych żadnych problemów. Wręcz przeciwnie, otrzymaliśmy wiele sygnałów, że odbywało się to bez żadnych przeszkód, a komisje wyborcze były przeszkolone i podchodziły do tego z dużą otwartością - powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

- Od września zeszłego roku aplikacja ma umocowanie ustawowe i cieszy, że Państwowa Komisja Wyborcza to dostrzegła - dodał polityk.

Ma obowiązywać też w pociągach

Funkcję mTożsamość, która w aplikacji mObywatel umożliwia udział w wyborach można wykorzystywać w innych okolicznościach. Używając jej adresat odbierze paczkę na poczcie, albo zarejestruje się w programach lojalnościowych i punktach usługowych, np. siłowniach czy hotelach.

Trwają rozmowy między Ministerstwem Cyfryzacji i PKP Intercity, aby mTożsamość mogła być też wykorzystywana w pociągach zamiast dowodu osobistego - dowiedział się polsatnews.pl. Potwierdzenie tożsamości pasażera jest wymagane, gdy podróżny korzysta z biletów zakupionych drogą elektroniczną.

Aplikacja w wersji na urządzenia z systemem Android ma też inne funkcjonalności. mPojazd pokazuje markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego, informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadanego samochodu. Usługa na 30 dni przed końcem ważności badania i OC przypomina o obowiązku ich przedłużenia.

W aplikacji na urządzenia z Androidem dostępna jest też mLegitymacja: usługa, dzięki której studenci i uczniowie będą mogli potwierdzić swój status w celu uzyskania np. zniżek.

Identyfikację w taki sposób umożliwia już ponad 200 placówek w Polsce. Szkoły nie ponoszą dodatkowych wydatków, nie muszą też kupować specjalnego sprzętu, żeby dołączyć do tego programu.

WIDEO - Jak nie przytyć w święta? Pomoże... niebieska zastawa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/hlk/ polsatnews.pl