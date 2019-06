Wycofano oskarżenie o gwałt wobec Cristiano Ronaldo

Według Bloomberga wniosek o wycofanie skargi został złożony już w ubiegłym miesiącu w sądzie w Las Vegas. Agencji nie udało się uzyskać komentarza prawników żadnej ze stron.

Do zdarzenia, które miało być przedmiotem procesu, doszło w nocy z 12 na 13 czerwca 2009 roku w klubie nocnym Palms w Las Vegas. Mayorga miała zostać zaproszona przez Ronaldo SMS-em do wynajętej przez niego części klubu. Tam też doszło do rzekomego gwałtu. Pół roku później piłkarz wpłacił na konto Amerykanki 375 tys. dolarów.

jm/ PAP