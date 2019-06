Premier odwołał Głównego Geologa Kraju

- Pan premier przychylił się do wniosku w tym zakresie złożonego przez ministra środowiska - powiedział w środę rzecznik rządu.

"Kandydat jest"

Szef resortu środowiska poinformował, że dymisję wiceministra Mariusza Oriona Jędryska premier podpisał we wtorek. Pytany o to, kto zastąpi Jędryska na stanowisku wiceministra i głównego geologa, Kowalczyk zapewnił, że "kandydat jest". Dodał, że za kilka dni powinien zostać powołany.

Jędrysek był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównym Geologiem Kraju od końca 2015 r. Głównym geologiem był też w latach 2005-2007.

Resort środowiska na e-stronie informował, że Jędrysek jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorem zwyczajnym dr hab. nauk o ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej. Jest też posłem (klub parlamentarny PiS).

Szukał gazu łupkowego

Od 2004 r. był inicjatorem poszukiwań gazu w łupkach w Polsce (2006 r.) i tworzenia polityki surowcowej, w tym: projektu nowego Prawa geologicznego i górniczego, projektu ustawy po powołaniu Polskiej Służby Geologicznej. Jest autorem reformy geologii i górnictwa w Polsce.

W latach 2006-2007 przewodniczył Zgromadzeniu Ogólnemu Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jego prezydent. W 2010 roku był wiceprzewodniczącym Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT.

W lipcu zeszłego roku Jędrysek został przewodniczącym Zgromadzenia ISA - Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Z jego inicjatywy w lutym ub.r. Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) na obszarze ryftu śródatlantyckiego. Zapowiadał, że w 2019 r. planowany jest pierwszy rejs czarterowy na polską koncesję na środkowy Atlantyk.

Odbył liczne staże naukowe, m.in. w Japan Society for the Promotion of Science i Fundacji Humbolta. Ma na swoim koncie ok. 250 prac naukowych.

WIDEO - PZU i Polski Fundusz Rozwoju nabyły pakiet 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP