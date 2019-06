Polski bas-baryton wystąpi w Warszawie. Tomasz Konieczny wykona pieśni Stanisława Moniuszki

- To są zupełnie nowe terytoria dla mnie. Cieszę się, że mogę zaśpiewać po polsku i zmierzyć się z zupełnie nowym repertuarem od tego, który śpiewam na co dzień. Dla mnie będzie to na pewno niespodzianka, mam nadzieję, że dla publiczności będzie to miła niespodzianka - mówił Konieczny w rozmowie z Agnieszką Kuzyk.

- Tomek jest bardzo dobrym interpretatorem i bardzo dobrym aktorem w związku z czym pozwala sobie na dużo dowolności, bardzo gustownej skądinąd, ale po to, żeby wyraźniej pokazać słowa, humor, charakter poszczególnych pieśni - wyjaśniła pianistka Anna Marchwińska.

"Jak znakomita, dramatyczna opowieść"

- Mamy tych pieśni wiele, każda w trochę innym charakterze, ale sposób w jaki to Tomasz interpretuje i kolejność w jaką to ułożył powoduje, że tego się słucha jak naprawdę znakomitą, dramatyczną opowieść - podkreślił Grzegorz Nowak, dyrektor muzyczny Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.

Tomasz Konieczny, śpiewający w największych teatrach operowych świata, w wiedeńskiej Staatsoper wyróżniony zaszczytnym tytułem Österreichischer Kammersänger, entuzjastycznie przyjmowany m.in. w nowojorskiej Metropolitan Opera, madryckim Teatro Real czy festiwalowym Bayreuth, zaśpiewa znane pieśni Stanisława Moniuszki jak Znasz-li ten kraj, Kozak, Dziad i baba, Stary kapral czy Trzech budrysów z orkiestrą - w orkiestracji Rafała Kłoczko.

"Moniuszko był dość dowcipnym kompozytorem"

- Moniuszko przede wszystkim był dość dowcipnym kompozytorem, człowiekiem prawdopodobnie też. Kompozytorem, który pisał w takim włoskim duchu, ale z techniką zdobytą w Niemczech - zaznaczył polski bas-baryton.



Wieczór dopełnią utwory orkiestrowe: Bajka i uwertura Paria.



Koncert odbędzie się 6 czerwca o godz. 19:00

Agnieszka Kuzyk / Polsat News