Lepkie listwy w bankomatach - nowy sposób na okradanie klientów banków

Panele z taśmą klejącą umieszczono w szczelinach do odbioru banknotów. Pieniądze mogły przykleić się do listew, a potem trafić w ręce złodziei zamiast do portfeli klientów banków. Listwy w bankomatach zauważyli mieszkańcy Żagania (woj. lubuskie) i powiadomili policję, ta zaś zaapelowała o czujność. Nie udało się na razie ustalić, kto stoi za montażem paneli.