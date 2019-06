Mieli wyłudzić ponad 12 mln zł z PZ SKOK. Sąd skazał ich na od roku do dwóch lat więzienia

Na kary od roku do dwóch lat więzienia skazał we wtorek wrocławski sąd cztery osoby ws. oszustwa na szkodę Południowo-Zachodniej (PZ) SKOK. Oskarżeni, w tym dwóch nielegalnie wybranych prezesów PZ SKOK, mieli wyłudzić z tej spółki ponad 12 mln zł. Jeden z nich, Jakub G., to b. radny wybrany z list PiS i główny podejrzany ws. oszustw w dolnośląskim PCK.