Aleja w parku Riegrovy Sady w Pradze ma imię Pawła Adamowicza

Promenada w parku Riegrovy Sady w Pradze otrzymała we wtorek imię tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Podczas uroczystości podkreślano, że doprowadził on do nadania jednej z ulic w Gdańsku imienia byłego prezydenta Czechosłowacji i Czech Vaclava Havla.