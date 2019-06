Zlokalizowano ciała ośmiu alpinistów zaginionych pod Nanda Devi East

AFP przekazała, powołując się na źródło wojskowe, że ciała były widoczne podczas rozpoznania helikopterem i są na tej samej drodze, którą przemieszczali się wspinacze. Od piątku trwają poszukiwania czterech Brytyjczyków, dwóch Amerykanów, Australijczyka i Hindusa. Cztery inne osoby zostały wcześniej uratowane.

Złe warunki pogodowe

Działania utrudniają bardzo złe warunki pogodowe w indyjskich Himalajach - zła widoczność, obfite opady deszczu, a w wyższych partiach także śniegu. Istnieje także bardzo duże zagrożenie lawinowe w tym rejonie. W poniedziałek na jakiś czas pogoda nieco się poprawiło, co sprawiło, że była możliwość przeprowadzenia rozpoznania lotniczego.

- Szanse na ich przeżycie są bardzo, bardzo niewielkie. Są na wysokości 4600-5500 m i jest prawie niemożliwe, aby żyli - podało źródło wojskowe.

Szczyt Nanda Devi East w Himalajach Garhwalu w czerwcu zamierza zdobyć polska ekspedycja zmierzająca właśnie do bazy pod tą górą.

80. rocznica pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje

W tym roku przypada 80. rocznica pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje, która zakończyła się zdobyciem Nanda Devi East 2 lipca 1939 r. przez 34-letniego Jakuba Bujaka oraz 29-letniego Janusza Klarnera, najmłodszego w przedwojennej ekipie.

Obecna polska wyprawa, której kierownikiem jest Jarosław Gawrysiak, chce uczcić wyczyn poprzedników i powtórzyć ich dokonanie. Jak napisał portal dreamwanderlust.com, biało-czerwoni mają się włączyć do akcji ratunkowej po dotarciu na miejsce.

Nanda Devi East to drugi co do wysokości szczyt Indii. Najwyższym jest Kanczendzonga (8586 m n.p.m.), trzeci ośmiotysięcznik globu (po Evereście i K2 w Karakorum).

Wejście Polaków w 1939 r. miało charakter pionierski, bo na wierzchołku wschodnim nigdy wcześniej nie stanął człowiek. Główny szczyt Nanda Devi zdobyli w 1936 roku Brytyjczycy, którzy zarządzali wówczas terytorium Indii.

pgo/ PAP