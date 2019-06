Wojsko zaatakowało demonstrantów w Sudanie. Co najmniej 30 osób nie żyje

Według przedstawicieli opozycji, liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ szpitale otoczone są przez policję oraz wojsko i na razie nie sposób jest określić dokładną liczbę zabitych i rannych.

Protest okupacyjny przed siedzibą ministerstwa obrony trwa od kilku tygodni w związku z toczącymi się negocjacjami przywódców cywilnych z rządzącą Tymczasową Radą Wojskową w sprawie składu nowego organu mającego objąć rządy w kraju.

Arabskie telewizje Al-Hadath i Al-Dżazira wcześniej pokazywały w swoich materiałach chaotyczne sceny z ludźmi uciekającymi ulicami, gdy w tle słychać było strzały. Niektórzy podbiegali do osób, które zostały trafione, żeby udzielić im pomocy.

Główna grupa protestacyjna oskarżyła Tymczasową Radę Wojskową o rozbicie obozu przed siedzibą ministerstwa obrony, nazywając poniedziałkową akcję sił bezpieczeństwa "masakrą".

Na Twitterze udostępniono niezweryfikowane nagrania wideo z osobami, które miały doznać obrażeń.

Dictatorship rises again in #Sudan. The Military Council cracks down on Sit-in, use live ammunition. #Sudanuprising pic.twitter.com/ITffqhtSb5