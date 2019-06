[WIDEO] Myślała, że to włamanie. Starsza kobieta oko w oko z aligatorem

Według Departamentu Policji w Clearwater gad przedarł się do domu przez niskie okna w kuchni.

Był piątkowy wieczór, gdy przerażona właścicielka domu, Mary Wischhusen zeszła na parter domu zorientować się, co ją obudziło. - Zobaczyłam wielką głowę, która na mnie patrzyła - powiedziała m.in. telewizji ABC News.

See you later, alligator 🐊 A scaly 11-foot-long gator broke into a Clearwater home overnight through some low windows in their kitchen. Clearwater Police officers and a trapper responded to the scene to capture and remove the gator. There were no injuries. pic.twitter.com/jsOxRNfkEV



77-latka zadzwoniła na policję. Gad został złapany. Trafił do prywatnej farmy aligatorów w Fort Meade na Florydzie.

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater🐊 The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl