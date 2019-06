Samochód stoczył się ze stromej ulicy i wpadł do jeziora. Po drodze potrącił matkę z niemowlakiem

Auto stoczyło się ze stromej ulicy Cichej wprost do jeziora Ełckiego, taranując po drodze ławkę, na której odpoczywała kobieta z kilkumiesięcznym dzieckiem. Niemowlak trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło niedzielne popołudnie. Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, strażacy zastali auto w jeziorze Ełckim ok. 15 metrów od brzegu, na głębokości 3-4 metrów.

Ratownictwo Powiatu Ełckiego

Służby ustaliły, że stoczyło się z ulicy Cichej, przejeżdżając zatłoczoną promenadę. Samochód wpadł do jeziora. Po drodze jednak staranował ławkę, na której znajdowała się kobieta z dzieckiem.

Niemowlę po uderzeniu wypadło z wózka. Z ogólnymi stłuczeniami i trafiło na obserwację do szpitala. Kobieta nie doznała żadnych obrażeń.

Strażacy sprawdzili, czy nikt nie znajduje się we wnętrzu auta oraz przyholowali je do brzegu. Ze względu na brak wycieków płynów eksploatacyjnych wydobycie auta na brzeg pozostawiono właścicielowi. Podejrzewa się, że nie zaciągnął on odpowiednio mocno tzw. hamulca ręcznego.

