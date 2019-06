Podzielone obchody w Gdańsku. Morawiecki i Dulkiewicz na osobnych uroczystościach

Jedno miasto, dwie rocznice i podzielone obchody. W Europejskim Centrum Solidarności władze Gdańska świętują 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Tuż obok w Sali BHP Stoczni Gdańskiej pojawił się premier, który wraz z "Solidarnością" celebrował 40. rocznicę papieskiej pielgrzymki. Do ECS próbowała osobiście zaprosić go dziś Aleksandra Dulkiewicz, ale ale przejście zablokowali jej ochroniarze.

Na porannej konferencji prasowej w poniedziałek prezydent Gdańska zapowiedziała, że powita przebywającego w poniedziałek w mieście premiera i zaprosi go do rozmowy przy Okrągłym Stole, ustawionym przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności; instalacja przypomina rozmowach, które w 1989 r. podjęły ówczesna opozycja oraz rządzący Polską komuniści.

Dulkiewicz czekała później na szefa rządu przy drodze, którą udawał się przed Pomnik Poległych Stoczniowców, by złożyć tam kwiaty.



- Dzień dobry panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku, dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności, zapraszam do Okrągłego Stołu - powiedziała, jednak nie udało jej się dotrzeć do Morawieckiego; przejście zablokowali jej ochroniarze. Premier skierował w jej stronę jedynie słowo "dziękuję".

Szefowi rządu towarzyszyli m.in. minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Do Aleksandry Dulkiewicz podszedł natomiast idący poza kordonem ochrony abp gdański Sławoj Leszek Głódź.

Premier zaprosił Dulkiewicz do sali BHP

Chwilę później dziennikarze dopytali Morawieckiego, czy przyjmie zaproszenie od prezydent Gdańska. - Dziękujemy, mamy tutaj w sali BHP wspaniałą uroczystość dzisiaj - odpowiedział, udając się przed Pomnik Poległych Stoczniowców.

W sali BHP premier wziął udział w konferencji pt. "Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny". Przypomniał, że to spotkanie przewodniczący "Solidarności" zaplanował w styczniu.

- Wtedy otrzymałem zaproszenie i za to dziękuję. Zapraszam również panią prezydent Dulkiewicz, która nieopodal gdzieś tu się znajduje, bo ją po drodze widziałem, na tę konferencję o Janie Pawle II w rocznicę pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny - dodał Morawiecki.

Na konferencji wystąpił także wicepremier Gliński. - W czasie studiów byłem studenckim opozycjonistą, a wszystko się zaczęło wraz z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. "Solidarność" jest fenomenem! Takiego ruchu społecznego nie było nigdzie na świecie - stwierdził na Twitterze.

W czasie studiów byłem studenckim opozycjonistą, a wszystko się zaczęło wraz z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. "Solidarność" jest fenomenem! Takiego ruchu społecznego nie było nigdzie na świecie.



Przed Salą BHP otwarto wystawę pt. „Ojciec Święty z Solidarnością” pic.twitter.com/VtRBEg4WV5 — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) 3 czerwca 2019

Prezydent Gdańska w tym czasie otwierała Międzynarodowe Forum Obywatelskie - wspólny projekt ECS, Miasta Gdańsk i Fundacji Gdańska związany z obchodami 4 czerwca. - Witamy bohaterów "Solidarności", założycieli Europejskiego Centrum Solidarności, darczyńców i przyjaciół - napisała na Twitterze.

Otwarcie Międzynarodowego Forum Obywatelskiego 1989-2019 w audytorium #ECS. Witamy bohaterów #Solidarność, założycieli #ECS, darczyńców i przyjaciół. Zapraszam do śledzenia na żywo 👉https://t.co/dzLpUnX8bK pic.twitter.com/JAn0BAgzzk — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) 3 czerwca 2019

Zapytana później na konferencji prasowej o próbę spotkania z premierem odpowiedziała, że "jest jej po prostu smutno". Stwierdziła, że o zaproszeniu do sali BHP dowiedziała się z mediów dopiero w poniedziałek.

Dulkiewicz odpowiada Karczewskiemu: wysłałam zaproszenia w kwietniu

Sytuację z udziałem prezydent Gdańska i szefa rządu skomentował na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wspomniał, że na 4 czerwca zaplanowane jest uroczyste posiedzenie Senatu.

- Pisemne zaproszenia przesłałem do byłych senatorów m. in. do Donalda Tuska i byłych prezydentów przed kilkoma tygodniami. Sz.P. prezydent Dulkiewicz, gości zaprasza się w godny sposób, a nie na chodniku! - stwierdził.

- Panie Marszałku, zarówno do Pana, jak i Pana Premiera wysłałam zaproszenia już w kwietniu - odpowiedziała prezydent Gdańska, zamieszczając zdjęcia listu adresowanego do premiera.

Panie Marszałku, zarówno do Pana, jak i Pana Premiera @MorawieckiM wysłałam zaproszenia już w kwietniu... @PremierRP pic.twitter.com/ayWZG1gzZQ — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) 3 czerwca 2019

wka/ml/ polsatnews.pl