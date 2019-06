Strzały w miejscu protestu okupacyjnego w Chartumie

Jak pisze Reuters, powołując się na stowarzyszenie medyczne związane z demonstrantami, co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych w akcji sił bezpieczeństwa, która cały czas trwa. Na Twitterze udostępniono niezweryfikowane nagrania wideo z osobami, które miały doznać obrażeń.

Dictatorship rises again in #Sudan . The Military Council cracks down on Sit-in, use live ammunition. #Sudanuprising pic.twitter.com/ITffqhtSb5

Just in- gunshots being fired at protestors this morning in Sudan.

There are reports of injuries and possible casualties.

(Video Received via WhatsApp) pic.twitter.com/9BcEfyYmOP