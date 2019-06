Kierowca tira z Turcji przysnął w trakcie kontroli. A mandat naliczono mu gigantyczny

Wiózł artykuły spożywcze z Turcji do Gdyni, ale podróż zakończył na autostradzie A1 w okolicach Torunia. Tam kierowcę do kontroli zatrzymali inspektorzy transportu drogowego. W jej trakcie okazało się, że kierowca rażąco naruszył przepisy o czasie pracy, a mandaty, które mu naliczono, przekroczyły wysokość 76 tys. zł. W trakcie kontroli kierowca przysnął.

Analiza danych zapisanych w pamięci tachografu oraz na karcie kontrolowanego kierowcy tira należącego do tureckiego przewoźnika wykazała rażące naruszenia przepisów dotyczących norm prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw i odpoczynków.

Inspektorzy z Bydgoszczy ustalili m.in., że kierowca przekroczył dopuszczalne okresy jazdy dziennej, tygodniowej i dwutygodniowej, a także skracał odpoczynki dzienne i tygodniowe oraz jechał bez wymaganych przerw.

61 godzin "za kółkiem" w 5 dni



Kierowca m.in. przez 5 kolejnych dni, spędzając w tym czasie "za kółkiem" łącznie ponad 61 godzin, kierował pojazdem bez odebrania choćby jednego odpoczynku dziennego – czym stwarzał realne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Łącznie dopuścił się naruszeń na kwotę 76500 zł.



Kierowca Volvo FH 460 zapłaci jednak jedynie 12 tys. zł, gdyż do takiej kwoty ograniczona jest administracyjnie wysokość kar naliczanych w Polsce.

Z Turcji bez hamulców



Ten sam patrol, w tym samym miejscu zatrzymał chwilę później innego kierowcę z Turcji, który jechał do Ostródy. W jego przypadku wprawdzie wszystko, co związane z czasem pracy było w porządku, ale stan techniczny auta pozostawiał wiele do życzenia - jedna z tarcz hamulcowych zamontowana na osi kierowanej była nadmiernie zużyta i miała liczne pęknięcia.

Zatrzymano dowód rejestracyjny auta oraz wszczęto postępowania administracyjnego. Pojazd został skierowany do najbliższego serwisu, by usunąć usterki.

grz/ polsatnews.pl