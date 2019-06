Grabiec o programie "Wielka Polska Obywatelska" na wybory parlamentarne. "Nie ma nic wspólnego z PO"

Według rozgłośni założenia programu miałyby być zaprezentowane podczas uroczystości 4 czerwca w Gdańsku. Autorami dokumentu mają być Maciej Kisilowski, wykładowca Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego oraz Paweł Lisiewicz, były szef Gabinetu Prezydenta RP za czasów urzędowania Bronisława Komorowskiego.

Likwidacja części resortów

Radio podaje, że w nurcie propozycji "Wielkiej Polski Obywatelskiej" mogliby odnaleźć się wyborcy o bardzo różnych poglądach politycznych, od lewicowców po konserwatystów.

Według projektu, o którym informuje rozgłośnia, "obok zdecydowanej zmiany roli Senatu, program zakłada likwidację co najmniej dziewięciu ministerstw, których kompetencje zostałyby przekazane do samorządów wojewódzkich" - głosić ma dokument.

"Eksperci Platformy Obywatelskiej zamierzają zlikwidować następujące ministerstwa: edukacji, nauki, gospodarki, rodziny, rolnictwa czy sportu" - cytuje radio.

Prezydencki minister: "Rozbiór Polski"

- To współczesna wersja rozbioru Polski. Nie ma takiej możliwości, to byłaby zdrada - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera o materiałach, które według radia Wnet mają być wyborczym projektem Platformy Obywatelskiej.

- Jeżeli do czegoś takiego by doszło, jeśli ktoś by akceptował tego typu działania i plan polityczny z tym związany, dla mnie to byłaby zdrada Polski - stwierdził Dera.

- Mówię wprost, mocno, ale tak to odbieram. Nie wolno Polski dzielić na żadne księstewka, na żadne regiony, na żadne województwa. Polska jest jedna, jest integralna, z władzą centralną, z silnym samorządem, oczywiście z kompetencjami samorządowymi, oczywiście tu nikt niczego nie będzie odbierał, ale w sensie strukturalnym jest jednym państwem - zaznaczył prezydencki minister.

Grabiec: "Program nie ma nic wspólnego z PO"

- Ujawniony w niedzielę przez media program, dotyczący m.in. decentralizacji państwa, nie ma nic wspólnego z Platformą Obywatelską - powiedział z kolei Polskiej Agencji Prasowej rzecznik PO Jan Grabiec.

Zaznaczył, że ujawnione przez Radio Wnet założenia programowe, dotyczące decentralizacji, nie zostały opracowane przez ekspertów pracujących dla PO.

- Nasz program, dotyczący decentralizacji państwa przedstawialiśmy ponad rok temu, kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi. Jest on nieco inny - powiedział Grabiec.

