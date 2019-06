"Polskie obozy śmierci" w "Jerusalem Post". Interweniował ambasador RP

Ambasador zamieścił na Twitterze skopiowany z drukowanej wersji dziennika fragment reportażu z kongresu turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej w stolicy Chorwacji Zagrzebiu. Pisząc o tablicy upamiętniającej miejsce, gdzie stała zburzona podczas wojny główna zagrzebska synagoga, autor zaznaczył, że mordowanie Żydów w prowadzonym przez chorwackich prohitlerowskich ustaszów obozie koncentracyjnym w Jasenovacu "zniosło potrzebę deportacji do polskich obozów śmierci".

W swym tweecie Magierowski wezwał redaktora naczelnego "Jerusalem Post" Yaakova Katza do skorygowania artykułu. Jak zaznaczył, jest niepojęte, że dziennik używa obraźliwego terminu "polskie obozy śmierci" nawet w artykule na temat uzdrowisk.

It's incomprehensible that @Jerusalem_Post uses the outrageous term "Polish death camps" even in an article about... spas. Rewriting history and distorting facts is unacceptable. Dear @yaakovkatz, you know that there were no "Polish death camps", don't you? Please correct this. pic.twitter.com/C8MmhGvrBx — Marek Magierowski (@mmagierowski) 2 czerwca 2019

Katz opublikował wkrótce potem swą odpowiedź, która głosi: "Skorygowano to w internecie. Napisał to współpracownik zewnętrzny i niestety nie zostało to wychwycone przez naszych edytorów. Nie miałem problemu z uznaniem błędu. Życzyłbym sobie, by Pańscy naśladowcy w Polsce, którzy teraz przeklinają mnie, moją rodzinę i moją gazetę, uczynili to samo".

Mr. Ambassador - This has been corrected online. It was written by a guest writer & unfortunately was not picked up by our copy editors. I have no problem recognizing a mistake. I wish your followers in Poland who are now cursing me, my family and my newspaper would do the same. — Yaakov Katz (@yaakovkatz) 2 czerwca 2019

W internetowej wersji artykułu znajduje się obecnie sformułowanie o deportacjach do "nazistowskich obozów śmierci".

