Jeden skakał po masce, drugi nagrywał go telefonem. Zniszczyli kilkadziesiąt samochodów

Do zdarzenia doszło 19 maja w nocy na ulicy Morcinka. Na nagraniu udostępnionym przez Komendę Powiatową Policji w Lwówku Śląskim widać jak mężczyzna wskakiwał na zaparkowane pojazdy i przeskakiwał z jednej maski na drugą.

Z kolei drugi mężczyzna filmował i fotografował to, co robi jego kolega. Jak podaje policja, miał go też namawiać do skakania po zaparkowanych pojazdach.

Zostali osadzeni w areszcie

Policjantom kryminalnym udało się ustalić tożsamość sprawców. 26-letni i 34-letni obywatele Ukrainy zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie do dyspozycji prokuratora i sądu.

Jednocześnie funkcjonariusze prowadzący sprawę apelują do mieszkańców Lwówka Śląskiego, którzy w dniu 19 maja 2019 mieli zaparkowane auta na ulicy Morcinka i zauważyli, że ich auto jest porysowane lub ma wgniecioną maskę o zgłaszanie się do Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

pgo/msl/ polsatnews.pl