Zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. Temat obrad: posłowie Sejmu II RP

- Dzięki państwa pracy posłowie II RP pozostaną w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba żeby ten symbol wciąż przemawiał do kolejnych pokoleń, żeby stanowił wyzwanie dla pokoleń Polaków - mówił w sobotę marszałek Sejmu Marek Kuchciński do uczestników Sejmu Dzieci i Młodzieży. Transmisja obrad na stronie głównej polsatnews.pl.

W sobotę - jak co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka - zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. Jest to jego XXV sesja obrad. Jej temat brzmi: "Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji".

- Temat ten nawiązuje do ubiegłorocznej sesji poświęconej posłom Sejmu Ustawodawczego. Trudno rozdzielić wojenne losy parlamentarzystów od ich społeczno-politycznej działalności i w okresie 20-lecia międzywojennego. W poselskich ławach zasiadała wówczas elita polityczna Polski, byli to ludzie, którzy urodzili się w Polsce pod zaborami, walczyli o niezależny byt państwowy, pracowali na rzecz Niepodległej już w czasie II RP. W 1939 r. stanęli do walki w obronie Polski, a następnie zostali poddani represjom przez niemieckiego i sowieckiego okupanta - przypomniał marszałek Sejmu.

"Okoliczności śmierci wielu pozostają nieznane"

Przypomniał też, że w głównym holu Sejmu znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca posłów - ofiary II wojny światowej i okupacji. - Mimo starań nie udało się wyjaśnić wojennych losów wszystkich parlamentarzystów, a miejsca i okoliczności śmierci wielu z nich nadal pozostają nieznane - dodał Kuchciński.

- Ufam, że wyniki państwa pracy, państwa poszukiwań, a także przygotowań do tegorocznej sesji przyczynia się do ujawnienia nieznanych dotąd faktów. Zapoznaliście się państwo z biografią wybranego posła, przeprowadziliście działania, które przybliżyły jego losy i działalność. Dzięki państwa pracy posłowie II RP pozostaną w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, żeby ten symboli wciąż przemawiał do kolejnych pokoleń, żeby stanowił wyzwanie dla pokoleń Polaków - mówił.

Organizatorem XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Pamięci Narodowej.

