"Rada dla Schetyny, jak poprawić szanse u Biedronia". Internauci oburzeni wpisem Suskiego

Na grafice, przy zdjęciu Schetyny, został też umieszczony tekst: "Znalazłem pomysł na pokonanie PiS. Idę na spotkanie z Biedroniem, by ściągnąć go do KE".

Internauci znaleźli dla POstKOmuny receptę na PiS. A oto rada dla Schetyny jak poprawić swoje szanse na rozmowach u Biedronia 😂Przydałaby się jeszcze jakaś gustowna torebka 👍🏻 pic.twitter.com/mh6zQuKTgM — Marek Suski (@mareksuski) 1 czerwca 2019

Wpis skomentowała m.in. posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "Bardzo się cieszę, że Pan Minister wrócił na Twittera. Od razu jest weselej" - napisała.

Bardzo się cieszę,że Pan Minister wrócił na TT.Od razu jest weselej. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 1 czerwca 2019

"Dno dna", "Pan Suski poszalał"

"Ups. Pan Suski poszalał" - skomentowała z kolei psycholog Dorota Zawadzka. Część internautów zarzuca Markowi Suskiemu szydzenie z osób o odmiennej orientacji seksualnej.

Ups. Pan Suski poszalał. https://t.co/hTN25opQW2 — Dorota Zawadzka (@SuperNiania) 1 czerwca 2019

"Wydaje mu się, że obraz homoseksualisty, to mężczyzna z damską torebką i makijażem" - wskazuje jeden z komentujących. Inni przekonują, że "nie podaliby parlamentarzyście ręki" i pytają premiera Mateusza Morawieckiego, "czy jest dumny ze swojego ministra".

. @mareksuski Proszę Pana nawet najpiękniejszy makijaż nie przykryłby u Pana homofobii i zwyczajnego buractwa . https://t.co/1VE1ho2Ymj — PPiechna-Więckiewicz (@PaulinaPiechna) 1 czerwca 2019

Oto Szef Gabinetu Premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Dno dna. A wy się oburzacie na chamski i prymitywny język ministra rolnictwa. Taki jest @pisorgpl, takie są #pis-owskie "elity".



Panie @MorawieckiM, dumny jest pan ze swojego ministra? A może to stanowisko całej @PremierRP?? https://t.co/wD0lMG7w7b — Szymon Komorowski (@szykom89) 1 czerwca 2019

Co jeszcze robi na swoim stanowisku "Caryca" Suski?Jaki rząd tacy ich ludzie. pic.twitter.com/HuJDXyCdYn — keram (@keram2007) 1 czerwca 2019

WIDEO - Samochód od premiera dla rodziców sześcioraczków. "Jesteśmy bardzo wdzięczni" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ polsatnews.pl