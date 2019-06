Pożar w ośrodku dla imigrantów. Rannych 29 osób

- Informację o pożarze w ośrodku dla migrantów w miejscowości Velika Kladusza otrzymaliśmy ok. 6.35 rano. Wiemy w tym momencie, że jest 29 rannych, nie wiemy jak ciężkie mają obrażenia - powiedział Ale Siljededić, rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych kantonu Bihać.

Poszkodowani zostali poparzeni, a także doznali obrażeń w trakcie ucieczki przez okna przed płomieniami - dodał rzecznik.

Dodał, że w ostatnich dniach w ośrodku przebywało około 500 migrantów.

Jest to już drugi pożar w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Doszło do niego od palącej się świecy; trzech migrantów zostało poparzonych - poinformowała Indira Kulenović z Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z siedzibą w Bośni.

Do Bośni i Hercegowiny w latach 2015-2016 napłynęła wielka fala migrantów. Po raz kolejny stała się ona głównym krajem tranzytowym na Zachód na początku 2018 roku, gdyż inne państwa, m.in. Węgry i Słowenia uszczelniły swe granice.

BiH ma liczącą tysiąc kilometrów granicę z Chorwacją, członkiem UE. W ubiegłym roku na terytorium BiH przedostało się 25 tysięcy migrantów, z czego 22 tysiące opuściło ten kraj - twierdzą miejscowe władze.

W styczniu i lutym tego roku do BiH przedostało się 2300 nielegalnych migrantów. Obecnie ok.3,5 tys. osób zakwaterowanych jest w ośmiu ośrodkach, głównie w regionie Bihacia na granicy z Chorwacją.

MIRAL CAMP IN BOSNIA IS BURNING

30 people injured in a fire in Miral camp (northern Bosnia), where people are waiting in hope to cross the Croatian border. Most of them had broken limbs and similar injuries from jumping through windows in order to escape.https://t.co/M9XeCtNiyN pic.twitter.com/P6IHjy7AK0