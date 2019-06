"Pomysł PO realizowany przez PiS". Jakubiak o 500 plus na pierwsze dziecko

- Wypłaty 500 plus będą z wyrównaniem od 1 lipca wypłacane we wrześniu i październiku i to będą kwoty idące w wiele tysięcy złotych - podkreślił w programie "Polska wybiera 2019" polityk Wiosny Grzegorz Pietruczuk. Jak dodał, to "celowe, wyborcze działanie PiS" przed wyborami parlamentarnymi. Marek Jakubiak (Konfederacja) stwierdził z kolei, że to "pomysł PO realizowany przez PiS".

Gośćmi Grzegorza Kępki w programie "Polska wybiera 2019" byli: Marek Jakubiak (Konfederacja), Wojciech Skurkiewicz (wiceszef MON, PiS), Grzegorz Pietruczuk (burmistrz warszawskich Bielan, Wiosna) oraz Zbigniew Konwiński (PO).

Skurkiewicz powiedział, że frekwencja wyborcza w minionych eurowyborach pokazuje "mobilizację społeczną i poszczególnych elektoratów".

- Jesteśmy formacją wiarygodną, realizujemy program, pokazujemy społeczeństwu, że można te rzeczy, o których się mówi w kampanii, realizować - podkreślił polityk PiS. Jak dodał, jego partii udało się zrealizować "zdecydowaną większość postulatów", o które zgłaszała od 2015 roku.

Skurkiewicz przyznał, iż nie sądzi, by to wypłata tzw. trzynastej emerytury przesądziła o wygranej PiS w eurowyborach. - Nie wydaje mi się, żeby to była rzecz kluczowa i ona zdecydowała o wyniku wyborczym - dodał.

- Jest inny fenomen. Przebiliśmy taki przysłowiowy szklany sufit jeśli chodzi o młodych wyborców w wieku 18-24 lata. Wygraliśmy zdecydowanie - powiedział.

Wiceszef MON podkreślił, że "zmienia się postrzeganie PiS wśród młodego pokolenia".

"7 proc. - do zniwelowania"

Konwiński zwrócił z kolei uwagę na fakt, że prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił przed wyborami m.in. o pomocy osobom niepełnosprawnym i rozwiązaniach dla rolników.

- Dzisiaj już słyszymy, że pieniędzy dla niepełnosprawnych nie ma, mówił to minister Suski. Jeśli chodzi o rolników, nawet stosowne dokumenty nie zostały przesłane do instytucji europejskich - dodał.

Polityk PO powiedział, że studziłby ten "superoptymizm" ze strony PiS. - To nie jest tak, że ten wynik wyborów unieważnia całkowicie to, że państwo sobie przyznali bezpodstawnie nagrody, to że w dziwnych machinacjach finansowych uczestniczy prezes waszej partii, że w niejasnych okolicznościach nabywa nieruchomości od Kościoła premier Morawiecki - podkreślił.

Jak stwierdził, przegrana Koalicji Obywatelskiej wynika z tego, że wchodzące w jej skład partie "w nie dość mocny sposób" zmobilizowały swoich wyborców. Zastrzegł jednak, że 7 punktów procentowych różnicy między Koalicją a PiS jest "do zniwelowania w wyborach do parlamentu".

300 zł na wyprawkę szkolną

Pietruczuk stwierdził z kolei, że politycy Wiosny Roberta Biedronia byli atakowani "z obydwu stron". - Tu nie było żadnej litości czy taryfy ulgowej - dodał.

Burmistrz Bielan podkreślił, że jego partii udało się wprowadzić troje eurodeputowanych. - Zawsze by się chciało więcej, analizujemy wyniki i na pewno wyciągniemy konsekwencje - powiedział.

Jego zdaniem, PiS wygrało wybory dzięki tzw. nowej piątce. Podkreślił jednak, że Wiosna proponuje, żeby tzw. trzynasta emerytura nie była jednorazowym świadczeniem.

- Wypłaty 500 plus będą z wyrównaniem od 1 lipca wypłacane we wrześniu i październiku i to będą kwoty idące w wiele tysięcy złotych (...) Tu nie ma żadnego zbiegu okoliczności, to jest celowe działanie PiS, czysto wyborcze - ocenił.

Skurkiewicz podkreślił z kolei, że oprócz 500 plus, jesienią wypłacone zostanie także 300 zł na wyprawki dla uczniów. - Jeżeli by budżetu państwa nie było to na stać, nikt by się pod takimi zobowiązaniami nie podpisywał - dodał.

"Realizacja przed samymi wyborami"

Jakubiak stwierdził z kolei, że "jeden temat został użyty w dwóch wyborach". - Do europarlamentu, bo została propozycja złożona, teraz realizacja przed samymi wyborami do parlamentu. Nie chcę być złośliwy, ale to jest przecież pomysł PO realizowany przez PiS - stwierdził.

Jak dodał, martwi się, gdy słyszy takie pomysły. - Wydawanie tylu dziesiątek miliardów złotych bez pokrycia - ocenił.

Polityk podkreślił, że PiS zrobiło "poważny błąd" atakując Konfederację. - Zraża do siebie część prawicową - stwierdził.

Jakubiak dodał, że prawdopodobnie Konfederacja wystartuje w wyborach do Sejmu w tym samym składzie, co do PE. Przyznał, że trwają rozmowy z Kukiz'15. - Za wcześnie, by o tym mówić - dodał.

