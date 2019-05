Dziecko uderzone piłką podczas meczu baseballa. Szok zawodnika

Do wypadku doszło w środę podczas meczu baseballowej ligi MLB pomiędzy Houston Astros a Chicago Cubs.

Pałkarz klubu z Chicago, Albert Almora Jr., odbił z ogromną siłą piłkę rzuconą przez miotacza.

Piłka skierowała się prosto w trybuny

Zrobił to jednak bardzo nieszczęśliwe, bo lecąca z prędkością 140 km/h piłka trafiła w siedząca na trybunach czteroletnią dziewczynkę.

Dziecko zaczęło krzyczeć i płakać. Ojciec wziął córkę na ręce i czym prędzej wyniósł ze stadionu. Poszkodowana natychmiast trafiła do szpitala.

Sprawca nieszczęśliwego wypadku bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, co się stało. Zawodnik był wyraźnie wstrząśnięty, podobnie jak pozostali zawodnicy i kibice na stadionie w Houston.

Sportowiec był tak zszokowany tym, co się stało, że nie był w stanie kontynuować gry. Chociaż próbowali go pocieszać koledzy z drużyny, w pewnym momencie rozpłakał się na stadionie.

W pomeczowym wywiadzie zawodnik przyznał, że sam jest ojcem dwójki dzieci. - Modlę się, brak mi słów. Sam jestem ojcem dwóch chłopców - powiedział dziennikarzom.

- Chciałbym utrzymywać kontakt z tą dziewczynką do końca życia - stwierdził.

Czterolatka trafiła do szpitala

Stan zdrowia dziewczynki nie jest znany. Klub z Houston, który był gospodarzem spotkania, wydał krótkie oświadczenie potwierdzające, że 4-latka trafiła do szpitala.

"Nie możemy w tej chwili przekazać więcej szczegółów. Łączymy się z rodziną myślami i w modlitwie" - dodano.

The Astros released the following statement. Our thoughts are with the entire family. pic.twitter.com/f1VGVP1kiu