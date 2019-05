Turcja: kary dożywocia dla 74 żołnierzy oskarżonych o udział w próbie puczu

Uczestnicy przewrotu wojskowego wzięli wtedy jako zakładnika ówczesnego szefa sztabu generalnego, obecnie ministra obrony narodowej gen. Hulusiego Akara. Pilot, który transportował Akara, został skazany na 29-krotne dożywocie - podaje Anatolia.

Łącznie oskarżone były w tym procesie 152 osoby. Wobec 74 żołnierzy skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności sąd orzekł jeszcze zaostrzony rygor odbywania kary. 45 oskarżonych skazano na kary do 18 lat więzienia, a 31 sąd uniewinnił. Wobec dwóch proces jeszcze się toczy.

Turecki rząd oskarża mieszkającego w USA islamskiego kaznodzieję Fethullaha Gulena o zorganizowanie próby przewrotu z lipca 2016 roku. Z danych tureckiego rządu ogłoszonych w marcu wynika, że pod zarzutem powiązań z Gulenem aresztowano w sumie ok. 500 tys. osób, z których ok. 30 tys. nadal przebywa w areszcie. W połowie kwietnia prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że z wojska usunięto ok. 15 tys. osób.

Zachodni sojusznicy Turcji i organizacje obrońców praw człowieka potępiają skalę represji w tym kraju, a krytycy Erdogana twierdzą, że wykorzystuje on udaremniony zamach stanu jako pretekst do zdławienia oporu przeciwników politycznych. Prezydent i jego partia utrzymują, że pewne środki są niezbędne do zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

las/ PAP