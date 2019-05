Pościg za kierowcą opla zakończony na... dachu przybudówki

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali po pościgu kierowcę samochodu, który nie zatrzymał się do kontroli. 26-latek zakończył swoją ucieczkę... na dachu budynku gospodarczego. Okazało się, że był poszukiwany, a w jego aucie były narkotyki.

Policjanci patrolujący drogi w Wałbrzychu zauważyli, że jadący przed nimi samochód ma niesprawny tłumik.

Funkcjonariusze przystąpili do zatrzymania pojazdu do kontroli. Gdy jednak włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, siedzący za kierownicą opla mężczyzna gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

Pościg trwał trzy kilometry. Kierowca nie skręcił w boczną uliczkę. Jednak zaułek kończył się ślepo. Uciekinier nie wyhamował i wjechał wprost na dach szopy stojącej na podwórzu.

26-latek został zatrzymany. Już w trakcie sprawdzania dokumentów zdradził, że nie ma prawa jazdy. Jak się okazało miał sąd nałożył na niego dwa obowiązujące zakazy kierowania pojazdami.

Zatrzymany przyznał, że jego poszerzone źrenice i bełkotliwa mowa, na które zwrócili uwagę policjanci, to efekt zażycia narkotyków. W trakcie przeszukania przy mężczyźnie znaleziono dwa woreczki z metaamfetaminą.

Wylewny 26-latek przyznał się także funkcjonariuszom, że w ostatnich miesiącach ukradł na stacjach benzynowych paliwo za 4,5 tys. złotych. Zdradził także, że włamał się do samochodu zabrał z niego elektronarzędzia warte 4 tys. złotych.

Zatrzymany odpowie za ucieczkę przed policją, jazdę bez uprawnień i wbrew sądowym zakazom. Jeśli potwierdzą to badania krwi, to policja dołoży mu zarzut kierowania pod wpływem narkotyków. Odpowie też za ich posiadanie. Wśród zarzutów ma być także odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kradzieże paliwa, zabór samochodów oraz kradzież z włamaniem do cudzego pojazdu.

Za wszystkie te przestępstwa grozi zatrzymanemu do 10 lat więzienia oraz nowy, tym razem już dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

WIDEO - Kierująca autobusem zajechała drogę pijanemu kierowcy. Obezwładnili go pasażerowie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ polsatnews.pl