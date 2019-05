Kuźmiuk: PiS zacznie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych później i za mniejsze pieniądze

PiS wyda w tym roku znacznie mniej pieniędzy na powrót PKS-ów do małych miejscowości. Zamiast zapowiadanych 800 mln zł przeznaczy na ten cel 300 mln, a zamiast w lipcu, uruchomi program dopiero we wrześniu - powiedział w "Wydarzeniach i opiniach" Zbigniew Kuźmiuk (Prawo i Sprawiedliwość). Ustawę o rozwoju przewozów autobusowych Sejm przyjął w połowie maja. Był to element tzw. "nowej piątki PiS".