40 lat fotografował Karola Wojtyłę. "Moim mottem w pracy było byśmy zawsze mówili prawdę"

Wyróżnienie przyznano za "szczególne osiągnięcia artystyczne i działalność na rzecz kultury polskiej". Minister wręczył je podczas spotkania z okazji 55-lecia pracy twórczej artysty.

"To wybitny fotograf, kronikarz życia Karola Wojtyły, później Jana Pawła II, ale także Polski po prostu - i to bardzo różnych elementów, bardzo różnych obszarów. Ale znamy go także jako fotografa Krakowa, fotografa klasztorów i zakonów, ludzi, budynków, architektury" - mówił wicepremier.

Sztuka to "zachwycić drugiego człowieka pięknem"

Jak zaznaczył naturalne jest, że tacy wybitni twórcy otrzymują "ten symboliczny znak hołdu, jaki państwo polskie wobec największych twórców może złożyć". - I takim hołdem jest Złoty Medal Gloria Artis - powiedział prof. Gliński.

Podkreślił, że Adam Bujak to dla jego pokolenia "historia polskiej fotografii, ale też historia polskiej historii". W jego ocenie prace fotografika to "jak zawsze w przypadku artysty subiektywna wizja Polski, która jest dla wielu osób z jego pokolenia bliska".

- To jest subiektywne, ale także bardzo intensywne, wielorakie, a przede wszystkim piękne i za to wszystko chciałem panu Adamowi Bujakowi podziękować - mówił wicepremier. Podkreślił również, że artysta jest także ciepłym człowiekiem, który budzi sympatię. "Polska kultura ma w osobie Adama Bujaka wielki filar i podporę" - zaakcentował.

Adam Bujak zaznaczył, że cieszy się, iż na spotkaniu są obecne media. - To państwo przekazujecie prawdę o nas, to czym chcieliśmy się podzielić z tysiącami ludzi. To nie są bowiem przecież zdjęcia robione dla mnie do szuflady, tylko dla ludzi właśnie - powiedział.

Pytany o wyjątkowe dla niego zdjęcia wymienił prywatne fotografie papieża Jana Pawła II.

- Kiedy byłem z nim sam na sam, kiedy mogłem kontemplować tę wspaniałą twarz, nawet kiedy już był chory. Także jego wyjątkowe spotkania z ludźmi. Moim mottem w pracy było byśmy zawsze mówili prawdę, byśmy nie szli jakąś propagandą, która niszczy człowieka - wyjaśnił artysta.

- Sztuka dla mnie jest tym, czym możemy wskrzeszać dobro u drugiego człowieka, piękno w jego oczach, w jego umyśle. To że możemy w jakiś sposób zachwycić drugiego człowieka pięknem, które obok wielu życiowych, ludzkich dramatów nadal przecież istnieje - zaakcentował Adam Bujak.

Album "Życie malowane światłem"

Spotkanie zainaugurowało cykl imprez związanych z jubileuszem 55-lecia twórczości Adama Bujaka. Z tej okazji powstał też obszerny album "Życie malowane światłem" stanowiący przegląd twórczości artysty. Ta retrospektywna księga prezentuje 20 tematów najbardziej dla niego charakterystycznych z lat 1964-2019.

Jak poinformował Leszek Sosnowski, założyciel wydawnictwa Biały Kruk i wieloletni przyjaciel Adama Bujaka w ramach obchodów jubileuszu artysty odbędą się m.in. główne uroczystości 7 czerwca w Krakowie, w Kamieniołomie im. św. Jana Pawła II, na Podgórzu. "Planujemy wydać także dwie pozycje książkowe artysty - jedną poświęconą cierpieniu, i drugą przybliżającą +Polskę św. Jana Pawła II+, czyli wszystkie miejsca, które Ojciec Święty odwiedził podczas pielgrzymek do Polski" - zapowiedział.

Adam Bujak to artysta fotografik, laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Przez ponad 40 lat uwieczniał na zdjęciach życie Karola Wojtyły - najpierw jako biskupa, arcybiskupa, kardynała, a potem jako papieża Jana Pawła II, przez co nazywany jest "fotografem papieskim". Ma na swoim koncie ponad 130 albumów fotograficznych, książek, plakatów i kalendarzy. Jego albumy były wielokrotnie honorowane tytułem najpiękniejszej książki roku. On sam został m.in. odznaczony Orderem Orła Białego.

las/ PAP