Próbował włamać się do... jajomatu. Szło opornie, wpadł w szał

Elbląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który próbował włamać się do jajomatu - automatu służącego do sprzedaży jajek. 34-latek przyznał, że chciał dostać się do zamkniętej kasetki z pieniędzmi. Gdy narzędzia, które ze sobą przyniósł, okazały się niewystarczające zaczął dewastować maszynę. Straty mogą wynieść nawet 3 tys. złotych.