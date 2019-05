Koziołek nie mógł wydostać się z kanału. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

Strażacy i ratownicy SAR pomogli koziołkowi (samcowi sarny - red.), który wpadł do kanału portowego w Świnoujściu i nie mógł wyjść na brzeg. - Zwierzę przebywało w wodzie ponad pół godziny, było mocno zmęczone i wyziębione - relacjonuje "Wydarzeniom" starszy oficer na statku ratowniczym Pasat, Wojciech Pałkowski. Przyznaje, że nietypowa akcja wymagała improwizacji ze strony służb.

W pierwszej kolejności koziołkowi próbowali pomóc strażacy, ale wystraszone zwierzę cały czas im odpływało. Z pomocą ruszyli ratownicy SAR-u, którzy podpłynęli do koziołka, chwycili go za poroże i wciągnęli go na ponton.

- Nie ma na to procedur, trzeba było trochę improwizować. Koziołek miał już małe poroże i udało się zastosować mocny uchwyt - mówi Wojciech Pałkowski.

Zwierzę osuszono kocami, a następnie wypuszczono do pobliskiego lasu.

- Sarna był szczęśliwa, aczkolwiek mocno zmęczona. Podpierając się na swoich czterech kopytkach, jednym tchem pobiegła do lasu - dodaje Wojciech Pałkowski.

bas/ Polsat News; Zdj. główne: eswinoujscie.pl