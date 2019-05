Kierowca zlekceważył ograniczenie i złamał most. Mieszkańcy stracili drogę do domów

Mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie pomogli ustalić, że most w Bogdaszowicach mógł im złamać kierowca dźwigu, zarejestrowanego przez monitoring. Miejscowi podejrzewają, że operator wjechał na niewielki most w tej miejscowości. Przeprawa zarwała się pod kolosem i nie nadaje się do użytku. Szacowane straty to 300 tys. zł. Jednak kierowca nie przyznał się, a problem pozostał.