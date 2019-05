Tusk nie stawi się w tym tygodniu przed komisją ds. VAT

- Przesłuchanie mnie przez sejmową komisję śledczą ds. VAT nie będzie możliwe w tym tygodniu - poinformował we wtorek szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Zapewnił przy tym, że zostanie ustalony inny termin przesłuchania. Wiceszef komisji śledczej ds. VAT Kazimierz Smoliński powiedział, że komisja nie otrzymała "żadnego sygnału" od Tuska ani jego pełnomocnika ws. nieobecności na przesłuchaniu.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Kazimierz Smoliński (PiS) poinformował, że do wtorku nie wpłynęło usprawiedliwienie nieobecności Donalda Tuska na posiedzeniu komisji. - Rozmawiałem o godz. 12 z pracownikami sekretariatu komisji i odpowiedzieli mi, że nie ma żadnego sygnału ani od osoby wezwanej, ani od pełnomocnika - powiedział.

Dodał, że b. premier wciąż nie ma formalnie ustanowionego pełnomocnika przed komisją. - Tak bywa, że się wysyła pełnomocnictwo razem z usprawiedliwieniem (...) Nie wiem, co się stało z usprawiedliwieniem, ale do komisji ono nie wpłynęło - podkreślił wiceprzewodniczący komisji.

Z kolei mec. Roman Giertych zapewnił we wtorek, że w ubiegłym tygodniu wysłał do komisji pisemne usprawiedliwienie o niemożności stawiennictwa b. premiera na przesłuchaniu.

"Pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa"

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, pytany we wtorek przez dziennikarzy w Brukseli, czy pojawi się na przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą, powiedział, że w tym tygodniu nie będzie to możliwe. - W zeszłym tygodniu mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich, ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa - zaznaczył.

Tusk zwrócił uwagę, że zawsze stawia się na wezwania organów państwa polskiego. - W tym tygodniu nie będzie to możliwe, ale na pewno znajdziemy czas, taki, który będzie można uzgodnić - dodał.

Tusk był współtwórcą i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej (2003 - 2014), dwukrotnie stał na czele rządu koalicji PO-PSL. Po raz pierwszy w latach 2007 - 2011 i po raz drugi w latach 2011 - 2014.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

luq/ PAP, Polsat News