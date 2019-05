Sąd w Japonii nie przyznał odszkodowań za przymusową sterylizację

Sąd w Japonii orzekł we wtorek, że niezgodna z konstytucją była przymusowa sterylizacja, jakiej przed kilkudziesięcioma laty poddano dwie kobiety, ale nie przyznał im odszkodowania, o które się ubiegały - poinformowała japońska telewizja publiczna NHK.

Tysiące osób zostały poddane przymusowej sterylizacji na mocy eugenicznego prawa, jakie obowiązywało w Japonii w latach 1948-1996. Sterylizowano m.in. osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo oraz obciążone schorzeniami genetycznymi, by zapobiec narodzinom "gorszego potomstwa".

"Brak mi słów"

Orzeczenie dotyczące dwóch kobiet (jedna ma ponad 60 lat, druga ponad 70) z prefektury Miyagi w północnej Japonii jest pierwszym w szeregu spraw wytoczonych japońskiemu rządowi przez osoby poddane takim zabiegom. Kobiety, które zmuszono do sterylizacji, gdy były nastolatkami, żądały odszkodowania w łącznej wysokości 71,5 mln jenów (ok. 2,5 mln zł) - podała NHK.

Sąd w mieście Sendai ocenił wprawdzie, że eugeniczne prawo było niezgodne z konstytucją, ale nie przyznał kobietom żądanego przez nie odszkodowania. - Brak mi słów - powiedziała jedna z powódek po ogłoszeniu decyzji. Nie ujawniono tożsamości żadnej z kobiet.

Sterylizacji poddano ok. 25 tys. osób

Japoński parlament przyjął niedawno ustawę, która obliguje rząd do wypłacenia każdej z ofiar przymusowej sterylizacji odszkodowania w wysokości 3,2 mln jenów (ok. 109 tys. zł). "Rząd szczerze żałuje i głęboko przeprasza za cierpienie spowodowane przymusową sterylizacją" - napisał wtedy w oświadczeniu premier Japonii Shinzo Abe. Część poszkodowanych postanowiła jednak kontynuować dochodzenie w sądach wyższych odszkodowań.

Szacuje się, że na mocy eugenicznego prawa zabiegom sterylizacji poddano ok. 25 tys. osób, a co najmniej 16,5 tys. z nich nie wyrażało na to zgody. Najwięcej operacji przeprowadzono w latach 60. i 70., a ostatnią - w 1993 roku.

Choć najsurowsze przepisy eugeniczne stosowały nazistowskie Niemcy, Japonia nie jest jedynym krajem, w którym podobne programy obowiązywały w czasach pokoju. Większość innych państw zakończyła je jednak w latach 70.

pgo/ PAP