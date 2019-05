Projekt dot. przeniesienia oszczędności z OFE do IKE trafił do konsultacji społecznych

Projekt ustawy zakładający przekształcenie PTE w TFI i przeniesienie 100 proc. oszczędności z OFE do IKE został we wtorek przekazany do konsultacji społecznych. Środki z OFE będą mogły - jeśli tak zdecyduje oszczędzający - zostać przekazane do FRD i dopisane do kapitału zgromadzonego w FUS.